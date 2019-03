Katy Perry protagoniza 62 portadas de Cosmopolitan de forma simultánea

El próximo 3 de junio no te asustes si llegas al quiosco y ves 62 veces a Katy Perry a la vez, no es que tus ojos multipliquen las imágenes de forma descontrolada, no, es que Katy va a protagonizar la portada de todas las Cosmopolitan de forma simultánea.

La cantante va poder presumir de batir un récord, y es que es la primera artista en protagonizar de forma simultánea este tipo de acción.

Con diferentes vestidos pero con muchas lentejuelas en todos ellos y con el pelo verde como la hierba, aquí te dejamos algunas de las portadas que Katy protagoniza.