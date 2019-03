Katy Perry, una irreconocible anciana en su nuevo videoclip

Por fin podemos ver el nuevo trabajo de Katy Perry en imágenes. Una historia nostálgica, romántica y trágica, en la que podemos ver a Katy sonriendo, bailando, llorando, gritando... Un sin fin de situaciones contadas por la artista desde el pasado.

Coincidiendo con una fecha muy poco común, 11.11.11, la artista lanzó a través de Youtube el video de 'The One Thay Got Away'. Un trabajo sencillo que se ha enriquecido mucho gracias a las imágenes.

La historia la cuenta ella misma transformada en toda una señora mayor. En sus palabras se puede palpar el toque de nostalgia y romanticismo que le produce recordar su pasado junto a Diego Luna.

Lo que comienza entre risas, bailes y amor en estado puro, acaba con muchas lágrimas, peleas y accidentes mortales. Una pequeña historia de amor con mucho fondo.

Desde luego, de piedra nos hemos quedado al ver a la cantante convertida en una anciana, ¡está irreconocible! Pero ya se puede ir haciendo una idea de cómo le sentarán las arrugas cuando sea una viejita…