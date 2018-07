Katy Perry se inspira en la flamenca del WhatsApp para el vestido que lució en Cannes

El Festival de Cannes llevo toda la semana albergando a las estrellas de Hollywood más glamurosas del momento donde no han parado de lucir palmito y han lucido sus mejores galas.

Aunque una de las que más han llamado la atención en los últimos días ha sido Katy Perry y el folclórico vestido que lució en la gala de amFAR celebrada el jueves por la noche en Cannes.

Así, las redes no han parado de comparar a la artista con el popular emoticono de la flamenca del WhatsApp. Katy escogió para la ocasión un traje rojo pasión cubierto de pétalos de rosas que terminaban en la cola imitando los volantes de los vestidos de flamenca españoles. Y es que, si no nos dicen que el diseñador del modelito es Marchesa bien podría haber sido Vicky Martín Berrocal.