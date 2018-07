Katy Perry hace un guiño en Twitter a la historia entre Orlando Bloom y Selena Gomez

La noticia de la semana ha sido dentro del mundo celebritero a nivel mundial el encuentro que protagonizaron Selena Gomez y Orlando Bloom después del primer concierto de la gira de ella en las Vegas. En las imágenes del momento que mostró el portal TMZ aparecían los dos artistas muy acaramelados dándose mucho amor.

Y es que la historia entre ambos viene de lejos, desde el 2014 se está hablando de los encuentros que ambos han tenido en todo este tiempo pero claro, ahora cobra especial relevancia pues hace poco que se ha hecho oficial la relación entre el intérprete y Katy Perry.

Todo esto hace que Perry sea la tercera protagonista de este triángulo y desde que saliera a la luz este encuentro Katy ha escrito varios mensajes ocultos a través de Twitter.

Así, ayer la cantante publicó en la red social la canción 'Is that all there is?' (¿Esto es todo?) de Peggy Lee, que habla sobre la decepción, dejando entrever lo dolida que está al respecto de lo ocurrido. La canción que ha compartido incluye líneas como: "Estábamos muy enamorados. Entonces, un día se fue y pensé que iba a morir... pero no lo hice".

Pero parece ser que Katy Perry no lo da todo por perdido, o por lo menos sigue confiando en su chico, después de comprobar uno de los últimos tuits donde ha compartido una noticia de Orlando Bloom sobre la gran labor del actor con Unicef en el este de Ucrania. Así, aparece una imagen de Bloom jcon a una niña junto al comentario que hace la cantante donde viene a decir que dejando a un lado las conspiraciones estúpidas, eches un vistazo a lo que realmente importa. ¿Cómo interpretas estos tuits de la cantante?