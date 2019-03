Katy Perry gana un juicio contra dos monjas

La cantante podrá finalmente comprar el convento

Katy Perry quiso hace tres años comprar un terreno en Los Ángeles a la congragación del Inmaculado Corazón de María por 13 millones de dólares, pero las monjas no lo consideraron apropiado porque la artista no compartía sus creencias religiosas y prefirieron vendérselo a una entidad inmobiliaria. Finalmente, la novia de Orlando Bloom se ha salido con la suya ya que la archidiócesis de Los Ángeles demandó que el terreno era de ellos y por tanto, las monjas no tenían el derecho a vender la propiedad. La Corte de Los Ángeles ha dado la razón a la archidiócesis y esto abre el camino a la artista para que pueda adquirir el ansiado terreno.