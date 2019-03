Katy Perry estuvo a punto de suicidarse tras su divorcio con Russell Brand

Boquiabiertos nos hemos quedado al conocer las últimas declaraciones que ha realizado Katy Perry a la revista Billboard donde ha confesado que tuvo pensamientos suicidas cuando se separó de su exmarido, Russell Brand.

Poco les duro el amor a la pareja que se dieron el ‘sí quiero’ el 23 de octubre en la India, y al poco de celebrar su primer aniversario de boda empezaron los rumores de ruptura, algo que se confirmó en Navidad.

Además la cantante ha revelado que la letra de su canción 'By the Grace of God' cuenta los pensamientos que se le pasaron por la mente en ese duro momento de su vida: "Me preguntaba, ¿quiero resistir?, ¿debería continuar viviendo? Todas las canciones son de momentos reales de la vida. Sólo escribo de forma autobiográfica y les digo a mis fans que si desean saber la verdad, solamente tienen que escuchar mis canciones".

Ahora Katy se encuentra perfectamente, sobre todo después de que el amor le llegara de nuevo junto a su actual novio, John Mayer, con quien está saliendo desde agosto de 2012. Y es que aunque la relación ha pasado por varios altibajos llegando incluso a romper, este verano se dieron otra oportunidad y en la actualidad están mejor que nunca.