Katy Perry dejará su apellido para utilizar el de su marido, Rusell Brand

Katy Perry, casada desde octubre con el actor británico Russell Brand, ha afirmado en el programa de Ellen DeGeneres que en su nombre artístico aparecerá el apellido de su marido de ahora en adelante.

Según publica el portal E! Online, el proceso para modificar el apellido aún no se ha completado pero en las últimas semanas la artista ya responde por el nombre de Katy Brand.

"Sí, me lo voy a cambiar", replicó la cantante cuando fue preguntada por DeGeneres. "Cuando la gente quiere atraer mi atención, por ejemplo como cuando estoy en un evento, me gritan ¡señora Brand!, y rápidamente giro la cabeza", añadió.

Perry también habló sobre la admiración que se profesan su marido y Helen Mirren, compañeros de reparto en 'The Tempest'. Mirren, en el mismo programa, bromeó: "Siento celos de Katy por estar casada con él". La artista entró al trapo. "Sí, necesita apartar sus manos de mi hombre", declaró. "En realidad no me importa que alguien más se lleve algo de responsabilidad, porque estar casada con él supone mucho trabajo. Nunca existe un momento aburrido", agregó.

Esa es precisamente la clave de su matrimonio, según reconoció Perry. "Es un cajón de sorpresas. El sentido del humor es realmente importante en nuestro hogar. Así es como nos liberamos del estrés, y nos gusta reír", concluyó.