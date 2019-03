Katy Perry confiesa en una entrevista para GQ que cree en los aliens

Katy Perry ya ha dejado claro en más de una ocasión que hay veces que es un tanto rarita, y es la cantante nos tiene acostumbrados a ciertas excentricidades.

Katy ha posado bastante ligerita de ropa, con un triquini de rayas blancas y negras, para la revista GQ. En la entrevista la cantante confiesa que cree en Dios y que además respondió a una de sus plegarias: "Le pedí a Dios que me diera unos pechos que fueran tan grandes que no me dejaran ver mis pies cuando estuviera tumbada. Dios respondió a mis plegarias, lo que no me imaginaba era que se me desparramarían hacía las axilas". ¡Toma ya!

Y es que si con Dios Katy no tiene suficiente, además la cantante cree… ¡En los aliens! Cuando le preguntaron sobre su relación con John Mayer, Katy dijo que creía en él y en otras muchas cosas: "Lo veo todo desde un punto de vista espiritual, creo mucho en la astrología. Creo en los aliens. ¿Cómo de egocéntricos somos para creer que somos la única forma de vida? Quiero decir, si mi relación con Obama mejora, algún día se lo preguntaré. Ahora no es apropiado".