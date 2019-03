Katy Perry se burla de Pippa Middleton

A Katy Perry lo de ‘dar el cante’ en sus conciertos ya le sabe a poco. Así que, ni corta ni perezosa, ha decidido sacar a la luz su nueva faceta: la interpretación. Y es que la cantante ha querido demostrar que ella vale para todo y lo ha hecho por todo lo alto: dando vida a la mismísima Pippa Middleton.

Enfundada en un ajustadísimo vestido y con un melenón de infarto, Katy se convierte en la hermanísima de la Princesa de Gales para el programa Saturday Night Life, donde la artista se deshace en burlas e insultos contra la familia real. La mofa es tal, que, bajo el papel de Pippa, Katy asegura que “son muchos los jóvenes que hacen cola para besarme el trasero”.

En el programa de la NBC, no solo Pippa es el centro de la diana, sino que la reina Isabel II, el príncipe Felipe, Guillermo y Kate Middleton tampoco salen muy bien parados… Es más, la ‘bromita’ ha debido caer como una jarra de agua fría en la casa real británica porque ya no hay rastro alguno del vídeo en la red… ¿Qué ha ocurrido? Con tal despliegue de ‘cachondeito’ real no sería de extrañar que el vídeo hubiera sido censurado…