Katy Perry afirma en la portada de ELLE que ella y Robert Pattinson sólo son amigos

La próxima portada del mes de septiembre de la revista ELLE trae en portada a Katy Perry, y la cantante ha aprovechado esta entrevista para desmentir los rumores que la relacionan con el soltero de oro más cotizado en la actualidad, Robert Pattinson.

La amistad entre la cantante y el actor viene de largo y tras la ruptura del ex vampiro con Kristen Stewart la 'pop star' estuvo a su lado para apoyarlo como una buena amiga. El problema es que desde que Rob está soltero no han parado de buscarle pareja y Katy Perry ha sido una de las afectadas.

Desde el momento en el que se dispararon los rumores Perry decidió mandar un mensaje a Kristen Stewart para evitar malos entendidos a la que también considera su amiga: “Sé que has visto todas esas cosas pero yo nunca te he faltado el respeto. No soy esa clase de persona”. Además, también ha añadido a sus declaraciones a ELLE: “Yo sólo intento ser su amiga pero es una pena que tenga estas tetas".

Katy también rompió con su novio, John Mayer, el pasado mes de marzo aunque ha recapacitado y ha decidido darle otra oportunidad al amor: "Me di cuenta de que tuve que perder a una persona que quería y tuve que lidiar con muchas cosas. Hay aspectos de la vida en donde tienes que ser sumisa y otros en donde no". Dejando así más que claro que lo que hay entre Rob y ella es sólo una bonita amistad.