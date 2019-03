Katy Perry, acosada por una fan sobre el escenario

En el festival brasileño Rock in Rio

Katy Perry está acostumbrada a recibir el cariño y entusiasmo de sus fans, pero lo que ha vivido este fin de semana en el festival Rock in Rio quedará grabado durante un tiempo en su memoria. La artista invitó a una fan a subir al escenario al final de su actuación, invitación de la que pronto se arrepintió al comprobar que la joven brasileña no se separó de ella en varios minutos, además de no parar de tocarle y besarle el cuerpo. ¡Ups!