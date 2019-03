Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, se mete a cantante y presenta su single ‘Boom Sem Parar’

Si el año pasado la canción del verano fue 'Ai se eu te pego' este verano el portugués vuelve a revolucionar las pistas de baile con ‘Boom Sem Parar’, el primer single de la nueva diva del pop portugués, Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo.

Y es que Katia se ha propuesto triunfar a lo grande como ya lo hiciera su hermanito sobre el campo de juego pero en la industria de la música. Fiel a su idioma original su primer trabajo es una fusión de ritmos entre samba, dance, electro con el que no pararás de mover el esqueleto en todos las discos.

Y para que veamos que esto va más que en serio el productor de su single no es nada más y nada menos que RedOne responsable de exitazos de Lady Gaga como, Just Dance, Poker Face, Bad Romance o Judas. De Jennifer López con On The Floor. O de Julio Iglesias, Paulina Rubio, Nicky Minaj o Pitbull.

La cantante cuenta con todo el apoyo de su hermano Cristiano y así lo demostró en su Twitter animando a ver su videoclip: “Vean el nuevo videoclip de mi hermana Katia de Aveiro. Estoy muy feliz por ella”. Además su hermano estará dándole todo su apoyo el próximo 17 de septiembre junto al resto de su familia en la presentación oficial en Madrid de su trabajo donde hará un pequeño espectáculo cantando cinco de sus temas. Aunque tendremos que esperar hasta el frío noviembre para que salga a la venta su disco y calentarnos con sus ritmos latinos.