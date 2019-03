Kate Hudson asegura que One Direction no es lo mismo sin Zayn Malik

Si la aventura entre Kate Hudson y Nick Jonas sorprendía al mundo entero, ahora la rubia la vuelve a liar en las redes sociales debido a su última revelación. ¡La actriz no ha superado la marcha de Zayn Malik de One Direction! ¡No podemos negar que a nosotros también nos da mucha pena!

Aunque no se puede negar que Zayn Malik lo está petando con su nueva carrera en solitario, lo cierto es que One Direction no ha vuelto a ser lo que era desde que el novio de Gigi Hadid dijese adiós a los directioners. La rubia de Hollywood publicó una divertida imagen en su perfil de Instagram simulando el cartel de la próxima gira de One Direction. ¿Se pondrá celosa el ángel de Victoria's Secret?

El destino de One Direction es un poco incierto tras los rumores de que Harry Styles podría estar grabando su primer disco en solitario. De ser verdad, la banda se quedaría sin dos de sus componentes. ¿Querrá hacerle la competencia?