Kanye West manda levantarse a dos discapacitados durante su concierto en Sidney

Kanye West ha vuelto a protagonizar otro controvertido incidente durante unas de sus actuaciones. El cantante paró su concierto de Sidney porque dos minusválidos no se levantaban de sus asientos, lo que generó un gran revuelo entre el público del Qantas Credit Union Arena.

"Yo no puedo hacer este espectáculo hasta que todos estén levantados. A menos que alguien tenga un pase de discapacitado y consiga un asiento especial y mierdas. Y créanme, soy muy bueno en saber si alguien está de pie o no", con estas palabras se refería el rapero a dos minusválidos que se encontraban entre los asistentes.

Pero ahí no quedaba la cosa: Kanye no se fiaba de que realmente se tratase de personas discapacitadas y pidió a sus guardaespaldas que bajasen a comprobarlo. Un lamentable incidente por el que el rapero no pidió disculpas y continuó con el concierto como si no hubiese pasado nada.