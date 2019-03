Kanye West es interrumpido en Glastonbury por un hombre que sube al escenario para vengar a Taylor Swift

Kanye West ha sido interrumpido mientras daba un concierto en el Festival de Glastonbury 2015. Resulta que mientras el marido de Kim Kardashian estaba cantando, un hombre subió al escenarió y lo interrumpió. El misterioso asaltador era el cómico, Lee Nelson, quien quería vengar a Taylor Swift, ya que el rapero interrumpió a la cantante unos meses antes en la entrega de unos premios.

Por tanto, Lee Nelson no lo pensó dos veces y se subió al escenario, al cómico no pareció importarle que los agentes de seguridad lo detuvieran, ya que incluso cuando lo arrestaban el seguía cantando. El concierto del Festival Glastonbury 2015 estaba siendo retransmitido en directo en la televisión británica. ¡Pobre Kanye!

Es sorprendente la escasa popularidad que tiene el rapero, ya que 100.000 personas firmaron para evitar que Kanye actuáse en el festival. Además, Lee Nelson no sólo subió al escenario, sino que después del espectáculo publicó este tuit: "Han sido muchos los fans que han expresado su deseo de que Kanye West no estuviese este sábado actuando como artista principal en Glastonbury, por lo que he pensado que necesitaría que le echase una mano".