Kanye West entra en cólera en el programa 'Saturday Night Live'

Kanye West la ha vuelto a liar, si hace unos días era noticia por arremeter otra vez contra Tylor Swift. Ahora, el rapero ha desatado su ira en el programa 'Saturday Night Live'. El altercado sucedió en el backstage del show tras enterarse que la escenografía de su actuación había sido modificada sin consultarle.

El audio de esta rabieta se ha filtrado por 'Page Six' dejando a Kanye al descubierto. Así, podemos oír como el marido de Kim Kardashian no tiene reparos en meterse con el equipo del programa, aprovecha para volver a meterse con Taylor Swift y amenaza con no salir al escenario: "Mira esa mierda, cambiaron mi escenario sin preguntarme. Ahora estoy muy enfadado. Esto y Taylor Swift la muy falsa. Ahora no salgo. Estoy estallando el puto Internet", decía alterado.

West deja claro en su discusión que él es una de las personalidades más influyentes de la actualidad: "¿Están locos? Soy 50% más influyente que Stanley Kubrick, el apóstol San Pablo, los jodidos Pablo Picasso y Escobar. Soy un 50% más influyente que cualquier otro ser humano. No me joda. No me jodan. No me jodan. Soy un 50% más influyente que cualquier vivo o muerto, al menos en los siguiente mil años".

Sin duda, es una reacción un poco fuera de lugar, aunque bien es cierto que el artista triunfa en todo lo que hace. Sin ir más lejos, el pasado domingo en la plataforma de música en streaming Tidal su último material discográfico The life of Pablo. La publicación del disco hizo que la app lograra en 24 horas ser la más descargada de Estados Unidos.