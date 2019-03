Kanye West se enfrenta en Twitter a su exnovia Amber Rose y Wiz Khalifa

¡Menuda bronca se ha liado en Twitter! Y es que cuando Kanye West entra en guerra no hay quien lo pare, y más cuando su exnovia Amber Rose está de por medio.

Resulta que el cantante publicó un tuit en el que revelaba cuál iba a ser el nombre de su próximo álbum, 'Waves'. Un tuit que Wiz Khalifa, el ex de Amber Rose y con el que se rumorea que todavía andan juntos, aprovechó para meter caña al marido de Kim Kardashian. El rapero lanzó uno en el que ponía "Por favor, no te subas a la ola", ¡aquí comenzó la guerra! ¿se pensaba que Kanye no se iba a dar por aludido?

Un comentario que desembocó en una lluvia de tuits por parte de Kanye (que más tarde decidió borrar) en los que enumeraba en 17 puntos por qué Wiz es un rapero de pacotilla. Y no solo eso, sino que en estos tuits, Kanye acabó metiendo a su exnovia de por medio asegurando que en realidad él era el padre del hijo que Amber tuvo con Khalifa.

Ante esto, Amber no pudo contenerse y se metió en esta guerra 2.0 lanzando una serie de tuits como este: "Estás enfadado porque ya no estoy cerca para jugar con tu culo?". Tras esto Kanye contestó a la modelo con un tuit que ha hecho sospechar que Kanye podría tener material gráfico protagonizado por Amber y él: "No me va esa mierda... Me gustan las fotos y los vídeos Mi mujer y yo tenemos ese tipo de amor que puede convertir a las ex en mejores amigas".