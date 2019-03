Kanye West comparte una foto con Taylor Swift en las redes sociales

El enfrentamiento entre Kanye West y Taylor Swift ha sido uno de los más mediáticos en los últimos meses donde algunos rostros se han posicionado en un bando u otro ganando en adeptos el marido de Kim Kardashian. La gala de los MTV Music Video Awards, en la que se rumorea que Swift no acudió para no ver a West, sirvió al rapero para nombrar a Taylor en su desconcertante discurso: "Hay gente que celebra lo que pasó con Taylor. Pero no, yo los amo a todos, por eso es que la llamé".

Ahora Kanye vuelve a avivar la polémica publicando una foto del poeta Humble que con una peculiar camiseta. El escritor llevaba una camiseta con un dibujo donde se puede ver la portada del disco 'My beautiful twisted fantasy' de West y una foto de Taylor. Por su parte, Humble también publicó una imagen del mismo momento donde aparece junto al marido de Kim Kardashian.

El año pasado la relación de Kanye y Taylor era muy distinta. En la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2015 la cantante abrazó al rapero en un momento de la gala, además consiguió llevarse todos los galardones a los que optaba, este año se queda sin premio y sin pasear por la alfombra roja para no encontrarse al matrimonio West-Kardashian. ¿Tiene miedo una diva del pop como ella?