Justin Timberlake hace historia en Eurovisión 2016 y arrasa con su actuación

Es la primera vez en la historia del festival europeo que actúa una estrella internacional. Tras las actuaciones de todos los concursantes, Justin Timerlake fue el encargado de poner el punto musical y lo hizo como solo él saber hacerlo.

El cantante brilló sobre el escenario interpretando sus éxitos 'Rock your body' y 'Can't Stop The Feeling!' ante miles de aficionados eurovisivos que no paraban de bailar y cantar. Con este guiño, Eurovisión quiere acercarse a la gran audiencia estadounidense que por primera vez podía ver en directo el festival.