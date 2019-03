Justin Timberlake es abofeteado por un fan en un torneo de golf

No ha puesto denuncia

Los escoltas de Justin Timberlake no pudieron evitar que el cantante fuese abofeteado por un fan durante el torneo de golf 'American Century Celebrity Pro-Am'. El desagradable momento fue recogido por las cámaras de TMZ donde se puede ver que el intérprete de 'Can't stop the feeling' le pregunta al agresor por qué había hecho eso. Finalmente, el fan fue detenido por "conducta desordenada" ya que se encontraba en estado de embriaguez.