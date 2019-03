Justin Bieber, ¿seguro que oyes bien?

¡Justin, por favor, métete en la ducha y lávate bien! El cantante ha sido pillado en la premiere de su peli Never Say Never en Londres, ráscandose la nariz y atención, porque su oreja muestra material inflamable... Vamos, que a Justin Bieber no le ha dado tiempo a repasar todas las partes de su anatomía antes de salir así de guapetón, pajarita incluida.

El ídolo adolescente, de 16 años, acaba de ser portada de la revista Rolling Stone y menos mal que la foto es de frente y no se le ve el interior de la orejilla... En la revista, Bieber ha confesado que a él solo le gusta el sexo con amor, ha manifestado su rechazo al aborto y ha hablado también de política. ¡Este chico opina de todo!

Por ésta vez, Justin, y sin que sirva de precedente, vamos a perdonarte el descuido higiénico y rezamos para que sea el único.