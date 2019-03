Justin Bieber vuelve a liarla en una fiesta y ligando a través de Instagram

Justin Bieber no deja de sorprendernos y es que no para de jugar al despiste con unas y con otras por las redes sociales. En esta ocasión el cantante ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía de una modelo con el título: “¿Quién es esta modelo? Es impresionante.” No sabemos que opinará su nueva novia, Yovanna Ventura, sobre esto pero estamos convencidos de que mucha gracia no le habrá hecho y menos cuando hace pocos días ella le escribía un parrafazo en Instagram contando lo mucho que le admiraba.

Pero ahí no queda todo, el principito del Pop no parece haber entendido lo de la libertad condicional y este fin de semana ha vuelto a ser protagonista de varios altercados. Al parecer Justin organizó una fiesta en la azotea de su casa y los vecinos llamaron a la policía hasta en seis ocasiones.

Por suerte parece que todo quedó en una anécdota pero Justin debería centrarse un poco ya que tiene pendiente un proceso judicial por conducir bajo los efectos del alcohol y la marihuana por las calles de Miami, además de los dos años de libertad condicional por un enfrentamiento con su vecino.