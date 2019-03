Justin Bieber vuelve a enfadarse con sus fans y tira el micrófono en pleno concierto

Parece que el paso de Justin Bieber por Reino Unido no está siendo todo lo bueno que el cantante esperaba. Después de la polémica que generó en Birmingham diciendo a sus fans que sus gritos eran bastante desagradables, ahora en Manchester el cantante la ha vuelto a liar.

El cantante se disponía a decir unas palabras cuando sus fans comenzaron a gritar de nuevo, ante los gritos histéricos de sus fans, Bieber se enfadó y abandonó el escenario tirando el micrófono al suelo.

Minutos más tarde, y cuando se le pasó el cabreo, el artista regresó al escenario: "Manchester no aguanta mis palabras, así que no hablaré", y continuó con su concierto sin decir ni una sola palabra hasta que al final del show quiso hacerles saber a sus fans por qué se había cabreado: "La razón por la que me he enfadado antes es porque he viajado por todo el mundo para venir aquí. Me dedico a actuar para poner sonrisas en las caras de la gente. Y antes he sentido que no me estabais devolviendo el respecto y eso duele un poco, así que por eso me he ido. Pero vamos a terminar con esta última canción... Baby".