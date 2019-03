Justin Bieber vuelve a atacar a The Weeknd

Que Justin Bieber no soporta a su compañero de profesión y actual novio de Selena Gomez, The Weeknd, es algo sabido por todos. Pero lo sorprendente es que no se corta al criticarle. Hasta hace un tiempo les unía una relación cordial, pero desde que salió a la luz el noviazgo del cantante con Gomez, Justin ha enfurecido y la he declarado la guerra.

En un primer momento declaró que la relación entre su exnovia y el cantante era un montaje con fines comerciales, y que seguramente estarían trabajando en algún tema conjunto. Pero parece que la escapada romántica de la feliz pareja y las muestras de amor en las redes sociales, han hecho que su teoría se desmonte y haya asumido que Selena ha encontrado de nuevo el amor. Ante esto ha decidido criticar a su compañero de profesión.

Ya lo hizo ante los medios, cuando le preguntaron si escuchaba la música de The Weekdn y declaró: "Demonios, no. ¡No puedo escuchar una canción de The Weeknd!", y concluyó: "Esa mierda es rara". Y es que el canadiense no se corta y no le importa gritar a los cuatro vientos que no soporta a su compañero, y ha continuado con los ataques.

La última vez que hemos oído a Bieber criticar a Abel Tesfaye ha sido en un vídeo directo de Instagram, donde un fan le preguntó por su canción favorita y respondió: "Starboy", un tema de los más conocidos de The Weeknd, y al mencionarlo comenzó a reírse demostrando que se trataba de un sarcasmo. Un nuevo ataque a Tesfaye, que aún no ha hecho ninguna alusión sobre el canadiense.