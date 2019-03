Justin Bieber usa a Selena Gomez de cebo para tomarle el pelo a Taylor Swift

A la cantante de country poco le faltó para echarse a llorar al ver cómo 'echaba a perder una boda'. Por suerte todo era una broma que había preparado el canadiense para el conocido programa de televisión Punk'd y en este caso Taylor fue la particular inocente que pensaba que ayudaba a escribir una canción para Selena Gomez.

Justin Bieber ha puesto a prueba sus dotes interpretativas a la hora de fingir hasta el final para gastar una broma a la dulce Taylor Swift. Todo comenzó con un pequeño favor de amigo a amigo: Justin necesitaba la ayuda de la rubia para escribir una canción para Selena Gomez, algo que la joven aceptó encantada y a cambio Justin se comprometió a actuar en el concierto que Taylor daba ese misma noche en el Staples Center.

Hasta ahí todo correcto pero después al canadiense se le ocurrió una idea un tanto gamberra: jugar con unos cohetes que había comprado y probarlos en el jardín trasero de su casa.

Todo iba bien hasta que los jóvenes vieron como por culpa de uno de los cohetes, un barco que navegaba cerca de la orilla comenzaba a arder. Para colmo de males, dentro del barco se estaba celebrando 'una boda' y todos los asistentes, invitados y novios incluidos- tuvieron que saltar al agua.

Mientras Justin trataba de disimular, Swift, preocupadísima, no podía parar de repetir "Oh Dios mío lo siento". Menos mal que Bieber no tardó en decirle que todo era una broma y la preocupación de la cantante se convirtió en risas mientras decía: "¿Cómo has podido hacerme esto?".