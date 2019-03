Justin Bieber, uno de los mayores apoyos de Selena Gomez en su batalla contra el lupus

A pesar de ser el protagonista de continuos escándalos, Justin Bieber ha demostrado ser un ex de lo más dulce con Selena Gomez. Después de que la artista anunciase hace algunos días que había tenido que someterse a un tratamiento de quimioterapia como consecuencia del lupus que padece desde hace dos años, ha salido a la luz uno de los motivos por los que la expareja mantiene una relación excepcional y sigue muy unida: el cantante de 'What Do You Mean?' ha sido uno de sus grandes apoyos durante su dura batalla contra la enfermedad.

"Le componía pequeñas canciones y las cantaba para ella durante sus conversaciones por Skype -ha revelado una fuente cercana a los artistas al portal HollywoodLife-. Y si estaban los dos en Los Ángeles él iba a su casa y pedía su comida favorita de todos sus restaurantes favoritos de Beverly Hills".

Estos cuidados especiales por parte de Bieber hacia Selena se produjeron en 2013, justo después de su ruptura sentimental y de la detección de los médicos de la enfermedad crónica y autoinmune. En aquel momento Selena se vio obligada a cancelar todos sus compromisos profesionales, entre ellos su gira mundial, para ingresar en una clínica en la que durante varios meses se sometió a un tratamiento de quimioterapia pare intentar reducir al máximo los efectos de la enfermedad.