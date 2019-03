Justin Bieber se transforma en un muñeco erótico para deleite de sus fans

Hace tan solo unos meses la empresa Things 4 Fun decidió triunfar. ¿Qué hizo? Pues fabricar un muñeco hinchable con el nombre de Justin Bieber. Un juguete erótico que tuvo que ser retirado del mercado, tras una demanda del cantante.

Pero no conformes con la sentencia, la empresa ha decidido fabricar un nuevo muñequito con un parecido más que idéntico al del cantante con un nuevo nombre: 'Justin in Beaver'. El lanzamiento del producto, dedicado al público homosexual, no ha sentado nada bien a Bieber quien ya ha puesto a sus abogados en busca y captura de los responsables de la empresa.

Y es que, según informan, este objeto que se vende como un objeto de “máximo placer”, con cascos, gorra, pelo y color de piel clacaditos a los del cantante, daña seriamente la imagen del ídolo adolescente.

Pero para más inri y para no salvar ninguna distancia con Justin, en las inscrpciones de la caja pueden leerse alusiones a su novia, Selena Gomez: "Selena puede chupar el oro de mi Grammy". Palabras de lo más picantonas que podrían desaparecer en caso de que el canadiense vuelva a ganar a esta empresa la partida.

Así que, ya sabes, si quieres tener en tu haber este particular y peculiar objeto, corre a por él porque pronto podría decir bye bye al mercado.