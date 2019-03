A Justin Bieber le tiran una botella

Fans no le faltan a Justin Bieber. Como ya os informamos, un grupo de lesbianas ha creado una página Web en su nombre y una avalancha de seguidoras le ha perseguido por la calle , entre otras.



Pero el cantante de 16 años, también tiene detractores y así se ha podido comprobar en un concierto que ha ofrecido en la ciudad de Sacramento (California).



El vídeo recoge el incidente. Cuando el canadiense ha comentado "quería deciros que os quiero a todos", en ese mismo instante una botella de agua ha volado por los aires y ha acabado en la cabeza de Bieber.



Atónito pero rápido, el cantante ha sabido salir del mal paso: "Eso no me ha hecho sentirme bien, no sé por qué me ha tirado la botella".



Aunque este incidente no ha manchado la trayectoria de oro de Bieber. Tanto es así, que su biografía ya tiene portada oficial. Y además, el joven ha protagonizado una campaña contra el acné.