Justin Bieber tiene una paga mensual

Como cualquier otro chico de su edad, Justin Bieber ha declarado en el periódico The Sun que su madre le da una paga mensual para sus gastos. "Mi dinero está bien invertido. Porque sólo tengo una tarjeta de crédito que me permite gastar una cantidad determinada al mes"

No sabemos a cuánto asciende la cantidad, pero sí sabemos que Bieber parece gastarlo a gusto y en quién más quiere: su chica Selena Gómez a la que hace poco llenó la casa de flores...

"Si me paso del límite la primera semana no podré comprar nada más hasta que el mes se acabe. Mi madre tiene el control". Aunque precisamente es a la madre de la criatura a la que parece no importarle en qué invierte su hijo el salario pactado siempre y cuando no afecte a la fortuna de éste, estimada en unos 100 millones de dólares.