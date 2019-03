Justin Bieber tiene miedo a la oscuridad y problemas de sudoración

A pesar de tener 18 años, Justin Bieber sigue teniendo miedo a la oscuridad. Pero no preocuparse. Aunque no ha superado esta fobia con el paso del tiempo, sí hay una solución: Dormir con la luz encendida. Y es que, el cantante ha heredado este temor de su padre, además de ciertos problemas de transpiración, por lo que en su casa están más que acostumbrados. Pero… ¿y Selena Gómez?

Estos ‘secretillos’ han sido revelados nada más y nada menos que por el papá del ídolo de adolescentes. "Mis manos sudan mucho, así como las suyas. Lo mismo le ocurre a sus pies, aunque no le huelen mal. Y siempre le ha dado miedo la oscuridad. Toda su vida ha tenido que dormir con la luz encendida para evitar pesadillas y no despertarse en medio de la noche", afirmó Jeremy Bieber.

Sin embargo, no es lo único que seguramente le vendrá de familia. Su padre también tiene demasiado vello y aunque ahora Justin solo tiene pelusilla, con el paso del tiempo seguro que la mata de pelo aparecerá. Algo de lo que ya está mentalizado, según lo que contó a Sunday Times.

"Sí que me afeito, aunque no con mucha frecuencia. Sólo me aparece un pequeño bigote y, la verdad, estoy contento con ello. Hay gente, como mi padre, que se tiene que afeitar al menos dos veces al día. Le sale muchísimo pelo, y me imagino que pronto a mí me pasará lo mismo", confesó el artista.

Unos ‘defectos’ que han salido a la luz y que parce que a su chica Selena no le preocupa demasiado.