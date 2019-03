Justin Bieber: "No he tenido una relación desde hace tiempo"

Lo ha confesado en una entrevista en radio

Justin Bieber ha concedido una entrevista de radio para el Show de KIIS. En ella, el cantante ha confesado el motivo de llevar tanto tiempo sin tener novia. Resulta que Bieber no ha mantenido una relación desde hace tiempo porque según confiesa no está preparado para estar con nadie, aún no se ha curado desde que le rompieron el corazón… Aunque no pronunció el nombre de Selena Gomez como culpable, no hizo falta.