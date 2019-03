Justin Bieber tendrá que arrastrarse para recuperar la confianza de Selena Gomez

La historia entre Justin Bieber y Selena Gomez ya tiene un nuevo episodio. Y es que según ha declarado una fuente cercana al portal Hollywoodlife.com, el principito del pop tendría que esforzarse mucho e incluso arrastrarse para recuperar la confianza de su ex, que ya está muy cansada de sus continuas idas y venidas.

"Justin realmente tiene que mostrar un gran esfuerzo si quiere recuperar a Selena. En este punto, ella no tiene ninguna fe en su palabra”, decía esta fuente. Y añadía:"Selena ha recuperado la confianza y ha trabajado muy duro para ello. Ella no está dispuesta a renunciar a su autoestima, no en este momento".

Y es que Justin ha intentado llamar su atención de todas las maneras posibles pero no sabemos si estará dispuesto a sacrificarse del todo por recuperar de nuevo su confianza. ¿Volverá a juntarse esta pareja o continuarán por caminos separados?