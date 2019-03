Justin Bieber y Taylor Swift se marcan un dúo a lo 'Pimpinela' sobre el escenario

Él es la locura de muchas jovencitas. Ella, sin embargo, atrae tanto al sector masculino como al femenino. Y ahora, ¡están juntos!..., pero encima de un escenario. Justin Bieber y Taylor Swift han cantado a dúo el tema Baby que hizo que el chico saltara a la fama hace ya un tiempo.

En pleno concierto y para sorpresa de sus fans, Taylor saltó al escenario para cantar a dos voces el popular tema. Y lo dieron todo. La pareja derrochó energía e interpretación, tanto, que se montaron un teatrillo y todo. Lo de cantar queda para el disco, porque en directo no es que lo hagan muy bien. Justin, muy comodón, pasó de entonar y rapeó algunas estrofas, mientras que Taylor se lucía por el escenario vestida de 'niña bien'. Finalmente, la actuación terminó con un abrazo.

Ambos se declaran fan del otro y no es la primera vez que cantan juntos, pero sí la primera que parecen 'Pimpinela'. De hecho, si ves el video sin audio pega perfectamente el famoso estribillo: ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Eso sí, lo que pasa en el escenario, se queda en el escenario. Una vez fuera, no siguen con ese 'tonteo' que se marcan en el escenario porque Selena Gomez ocupa el corazón de Bieber. La cantante no está para nada celosa; de hecho, se encargó de aclarar en su red social que está encantada con la actuación. Entre estos, no hay nada de nada: Justin sigue reservando la palabra 'baby' para Sel.