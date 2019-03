Justin Bieber, Taylor Swift o Demi Lovato nos traen las mejores twitpics de los Premios Grammy 2016

La celebración de la 58º edición de los Premios Grammy 2016 ha sido motivo de sobra para que muchas celebrities, tanto del mundo de la música como de otros ámbitos, se enfundaran en sus mejores galas y fueran a pasear por la alfombra roja, a actuar en el escenario del Staples Center de Los Angeles o a recoger un galardón.

Entre tanto, ya sabemos que a nuestras celebs les encanta compartir sus buenos momentos a través de las rede sociales, y muchas de ellas aprovecharon para subir fotos de la noche y de lo que no vimos de la gala. Por ejemplo, Alessandra Ambrosio o Wilmer Valderrama no pudieron evitar hacerse el típico selfie en el coche mientras llegaban al evento.

Otros han compartido sus preparativos previos, como Justin Bieber y su tratamiento facial que le deja ese rostro de jovenzuelo que tanto nos gusta, Carrie Underwood dándose el último toque de brillo a los labios o Ariana Grande haciéndose el típico selfie en el espejo de antes de salir de casa.

También los hay quienes prefirieron mostrarnos sus outfits, aparte de en la red carpet, a través de Instagram: Beyoncé su vestidazo en blanco; John Legend presume de su original atuendo; Ellie Goulding nos deslumbra con la mirada con su impresionante look; y Taylor Swift y Selena Gomez posan juntas para sus fans.

Eso sí, los momentos divertidos que no falten, por lo menos así piensa The Weeknd, quien no dudó en compartir varias fotos pasándoselo en grande con y sin amigos. LL Cool J también pasó grandes ratos con Sam Smith o con Ed Sheeran y Justin Bieber no paró de bromear con su hermano Jaxon durante todo el evento.

La actuación sorpresa de Sofía Vergara, el homenaje que Lady Gaga le hizo a David Bowie o el espectáculo que dieron Taylor Swift o Demi Lovato con sus interpretaciones en el escenario fueron momentos dignos de compartir, y así lo hicieron ellas, que están más que orgullosas de la mágica noche que fue esta fiesta del cine.