Justin Bieber, Taylor Swift y Carly Rae Jepsen arrasan en los AMAs 2012

Con motivo del 40 aniversario de los American Music Awards, las caras más aclamadas del mundo de la música se dieron cita en el Teatro Nokia de Los Ángeles. Entre los asistentes, destacó la presencia de Justin Bieber, quien acompañado de su madre, se hizo con tres de los galardones a los que optaba.

También, una espectacular Taylor Swift, galardonada como la mejor artista country; Carly Rae Jepsen, como mejor nueva artista, quitándole el premio a One Direction; Usher, como mejor artista masculino; Nicki Minaj, que se hizo con el AMA a la mejor artista en la categoría de Rap; o David Guetta y su gran año como el DJ del momento.

Todos ellos consiguieron eclipsar con sus galardones bajo el brazo a Christina Aguilera, Kesha, P!ink, Chris Brown, Will I am, o Kelly Rowland, pero eso no les impidió tener también su ‘huequito’ en una noche en la que la música fue, sin duda, la gran protagonista.