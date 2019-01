Justin Bieber se he hecho un tatuaje en la cara en honor a Dios

Justin Bieber ha tenido un gran 2018, ya que se casó con su pareja Hailey Baldwin y está en uno de sus mejores momentos. Pero ha querido empezar el nuevo año con una de las cosas que más le gustan: los tatuajes. Hemos podido ver la nueva adquisición, pero que ha sorprendido a todos sus seguidores por el lugar donde se encuentra y por su gran significado.

No han pasado más de dos días desde que empezó el 2019 y Bieber ya se ha tatuado. La palabra que bordea su ceja derecha es "Grace" (gracia).

Ha sido Jon Boy, su gran amigo y tatuador, quien ha compartido una foto del cantante y su nuevo tatuaje, acompañándolo de una reflexión: "2018 ha estado lleno de trabajo para mí. Tanto tatuando como de forma interior he hecho un trabajo al que nunca pensé que me tendría que enfrentar. Tantas veces esperando dejar de pedirle a Dios que me llevase de vuelta a casa, pero entonces he sido recordado de que mi propósito en esta vida está a través de gente como tú que se deja tatuar por mí y que comparte sus problemas, ansiedades, amores perdidos, recuerdos y victorias a través de estos pequeños tatuajes que tienen tanto significado tras ellos".