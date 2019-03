Justin Bieber se tatúa el ojo de su madre para sentirse siempre observado por ella

A sus diecinueve años, el cantante vuelve loco a su séquito de believers con cada una de sus proezas de celebrity que, además, siempre plasma en sus redes sociales de la forma más gráfica posible. En Instagram, así, ya nos tiene acostumbrados con su colección de tatuajes, entre los que podemos encontrar al nombre de Jesús en hebreo (imitando en este dibujo al que tiene su padre), dos manos en señal de oración, números romanos, un indio o un pájaro entre los muchos otros que nos sorprenden cada mes.

Las agujas encargadas de grabar el ojo de la madre de Justin en el codo del artista han sido las de Keith Bang Bang McCurdy, conocido por haber marcado la piel de varias estrellas como Kate Perry, Adele o Rihanna. Según ha declarado el tatuador a los medios, Justin Bieber no solamente es adicto a los tatuajes sino que lo llamó a las 10.30 de la noche para que Keith Bang abriese inmediatamente su estudio Bang Bang Tattoos para hacerle el dibujo, petición a la que, como buen profesional, Keith accedió sin dudarlo.

El capricho del cantante lo tuvo en la tienda de Bang hasta bien pasadas las cuatro de la madrugada, donde el ojo de su madre se fue perfilando en la parte interior de su codo, quizá porque el artista ya no encuentra mucho más espacio sin tatuar en la superficie de su brazo izquierdo. ¿Qué pensará mamá Bieber de los caprichosos dibujitos de su pequeño? De cualquier forma, Pattie Mallette, como así se llama, no parece estar muy orgullosa de los escandalosos pasos que su hijo da últimamente, por lo que quizá este nuevo tatuaje sirva al canadiense para sentar un poco la cabeza. Justin, lo tatúes o no, tu mamá siempre observa…