Justin Bieber contra sus fans: "Intentad no tirarme cosas al escenario. Probablemente no quiera esa mierda"

Justin Bieber se está ganando a pulso a quedarse sin fans. Aunque su último disco, 'Purpose', sea un éxito y sus canciones hayan sido coreadas por medio mundo e incluso haya conseguido que sus seguidores no sean sólo adolescentes, al cantante parece que se le ha subido, todavía más, la fama y no trata a sus 'beliebers' como debería.

Durante su concierto en el Boardwalk Hall Arena de Nueva Jersey, una espectadora lanzó un sombrero al escenario y al artista no le sentó nada bien y no dudó en decir: "Intentad no tirarme ningún sombrero o lo que sea al escenario. Probablemente no quiera esa mierda".

Pero rectificar es de sabios y Justin no dudó en pedir perdón rápidamente e incluso dio un pequeño discurso sobre el sentido de la vida: "Venimos aquí con un propósito, no solo para morir". ¡Esperemos que en su próxima visita a España se comporte! En la última no estuvo muy acertado...