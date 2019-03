Justin Bieber sufre una caída en mitad de un concierto mientras canta Sorry

Justin Bieber no puede dar un paso sin que rápidamente se convierta en noticia. Esta vez, fue precisamente su mala pata la que le ha hecho saltar, una vez más, a los medios. El cantante ofreció un gran show en la ciudad de Kansas, que formaba parte de su gira 'Purpose', pero mientras cantaba su hit 'Sorry', el artista resbaló debido al agua que había en el suelo del escenario. ¡Pobre Justin!

Sus seguidores se preocuparon por su ídolo, pero el accidente sólo quedó en un susto ya que Bieber continuó cantando, como si nada hubiese pasado, e inclusó pudo seguir bailando. Además, el ex de Selena Gomez no salió del escenario para que lo atendieran. ¡Eso sí que es tener talento!

Pero como todo artista que tiene detractores, algunos usuarios de Twitter no han dudado en compartir el momento para reírse del canadiense. ¡Justin no gana para disgustos! A pesar, de que no se encuentra en su mejor momento personal, Bieber dio lo mejor de sí para recompensar a sus seguidores después de cancelar algunos eventos.