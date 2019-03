Justin Bieber sufre un accidente de tráfico

Menudo show se ha montado en el exclusivo barrio donde vive Justin Bieber, Studio City. Y no, no es que el cantante montara un concierto sino que le pegaron un golpe por detrás a su coche. Bueno, mejor dicho: cochazo, porque hay que ver cómo se las gasta el niño. Su juguete es nada más y nada menos que un Ferrari.

El incidente no tuvo consecuencias graves, a pesar de ello, los paparazzis no tardaron ni un segundo en retratar lo que allí pasaba. ¿Y si el accidente no fue grave qué es lo interesante? Pues bien, la web TMZ ha descubierto que Justin llamó a la policía para que lo revisara. Y se descubrió el pastel..., ¡el coche no está a su nombre! Vaya, que podría decirse que no es suyo.

Pero lo importante es que después del susto, tanto Justin como su Ferrari están bien. Fans de Bieber y fans de los Ferraris: podéis estar tranquilos.

La verdad es que parece que el cantante es un peligro al volante. Desde que se sacó el carnet no tiene más que problemas. Hace pocos meses la policía le detuvo ya que le confundieron por un niño menor de 16, la edad requerida para conducir en los EEUU. ¿Cuál será la próxima? ¿Pinchar una rueda, que se quede sin gasolina o que le pillen con Selena Gomez dándose el lote en el coche?