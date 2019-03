Justin Bieber subió el vestido a Ariana Grande durante su concierto en Miami

El concierto de Ariana Grande en Miami venía cargado de sorpresas, una de ellas: Justin Bieber. La cantante, tan entregada en su gira 'Honeymoon', invitó al principito del pop para acompañar a Ariana a cantar unos temas juntos, pero la actuación les salió rana.

Justin salió al escenario ante los gritos histéricos de todos los allí presentes, comenzaron a interpretar 'Love me harder' y de pronto el cantante no para de dar vueltas sobre el escenario sin articular palabra, ¡se ha quedado en blanco! Pero no fue el único tema en el que el rubio se quedaba mudo, en el tema 'All that matters' es Ariana quien tiene que rapear la parte de su novio, Big Sean. Ahora menos mal que Justin de su tema 'As long as you love me' sí que se acordaba…

El caso es que el concierto fue muy polémico en las redes sociales, ante su olvido Bieber no dudó en comentar en Instagram: "Muy divertido con Ariana, aunque se me olvidara la letra de la canción." Justin acompañaba esta frase con una foto de él junto a Ariana donde la sujeta de la cintura y debido al súper mini vestido de esta, la deja con el culo al aire casi de forma literal. ¡OMG!

En definitiva todo un concierto lleno de sorpresas, ¿qué le pasará al rubiales que tiene la cabeza en otra parte?