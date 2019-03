Justin Bieber sube una foto a Instagram donde aparece con unos posibles chupetones

Justin Bieber colgó una foto en Instagram frente al espejo en la que aparentemente está presumiendo de torso, pero sus seguidores se fijan en todo y han apreciado que en su cuello no sólo hay tatuajes sino también unas marcas rojas que si no nos falla la vista son chupetones. ¡Como lo leen!

Aunque no podemos asegurar al 100% que las marcas sean fruto de una noche salvaje del cantante, a no ser que le haya salido una alergia que no conocíamos, Bieber se lo ha pasado muy bien últimamente.

Bieber ha comenzado una intensa gira que le llevará a recorrer medio mundo gracias al éxitazo de su último disco, Purpose. El cantante tiene una apretada agenda en los próximos meses, pero parece que tiene tiempo para algo más que subirse al escenario. ¿Habrá sido una fan la que se le ha lanzado a la yugular?

No sabemos quién habrá sido la culpable del 'delito' pero desde luego que al cantante no le ha importado compartirlo con todos sus fans. ¿Será una confirmación de que sigue con Hailey Baldwin? o ¿querrá el cantante de Selena Gomez se olvide de una vez de él?