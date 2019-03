Justin Bieber: “Soy una persona con un gran corazón y no creo que me merezca toda esta mala prensa”

Las últimas semanas no han sido agradables para Justin Bieber: confesó que fumaba marihuana, se desmayó sobre el escenario, se enfrentó a un paparazzi y canceló un concierto en Lisboa. Pero el cantante está cansado de las “innumerables mentiras” que se dicen sobre él, y ha decidido desahogarse en las redes sociales.

Así que ni corto ni perezoso ha publicado una carta en la que dice: “Todo el mundo de mi equipo me aconsejaba que mantuviera a la prensa contenta, pero estoy cansando de todas las innumerables mentiras que se dicen sobre mí”. A lo que añade: “Soy una buena persona con un gran corazón y no creo que merezca toda esta prensa negativa. Me he dejado el pellejo para llegar donde estoy y mi duro trabajo no acaba aquí. Todo esto no es fácil. Me enfado a veces. Es humano. Voy a cometer errores. Voy a crecer y mejorar con ellos".

Sea como sea, donde Bieber va, triunfa, y no hay más que ver a loss miles de fans que ayer vivieron en directo su concierto en Madrid y a los 35 millones de seguidores que tiene en Twitter y que han podido leer: “Tengo 19 años y cinco discos número uno, 19 años y he visto todo el mundo. Diecinueve años y he conseguido más de lo que nunca habría soñado. Tengo 19 y a alguna gente debe de asustarle pensar que es sólo el principio".