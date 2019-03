Justin Bieber, un solidario jugador de baloncesto

Entre concierto y gamberradas Justin Bieber también saca tiempo para las buenas causas. El cantante asistió a un partido benéfico de baloncesto en Atlanta, Georgia. Pero no creáis que fue allí como público, no. Lo de estar en las gradas no va con él, así que se puso la camiseta y, ¡a sudar!

Justin puso toda la carne en el asador. Como podemos ver en las imágenes, él está acostumbrado a que lo suyo sea puro espectáculo: corrió, lanzó, botó, se escapó de sus rivales..., porque a pesar de ser un partido benéfico se lo tomaron muy a pecho. Justin se apuntó al partido y demostró ser un profesional en la pista a pesar de que sus rivales le sacaran tres cabezas y media.

Como podemos ver, Bieber también tiene su corazoncito..., en el que además de Selena Gomez también caben otros buenos actos, como sudar la camiseta por una buena causa.