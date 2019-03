¡VOTA POR TU FAVORITO!

Justin Bieber y Ed Sheeran son dos artistas de lo más consagrados. Ahora los cantantes se enfrentan en una dura batalla, y es que Sheeran ha hecho su particular cover del temazo del canadiense 'Love Yourself' y no sabemos cuál nos gusta más. ¡Vota por tu favorito y ayúdanos a decidirnos!