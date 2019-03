Justin Bieber y Selena Gomez, unidos por la batalla de Taylor Swift contra Kanye West

Selena Gomez no ha dudado en apoyar a su amiga Taylor Swift de manera pública en su disputa contra Kanye West debido a la canción del rapero 'Famous' donde insulta a la artista, incluso pudiendo llegar a la vía legal en caso de que el matrimonio Kardashian-West no borre las grabaciones de ella permitiendo supuestamente el lanzamiento del tema.

Pero parece que Justin Bieber ha aprovechado la ocasión para acercarse a su ex e intentar unir a las dos partes. Aunque el intérprete de 'Sorry' es amigo de Kanye ha preferido no postularse al lado de nadie e intentar tener una opinión neutral y ejercer de mediador. "Más amor y menos odio", con estas palabras ha publicado un vídeo en Instagram donde sus seguidores no dudan en verlo como una forma de tener contacto con la ex chica Disney.

Cualquier movimiento de la pareja que los pueda juntar es usado por sus seguidores para intentar reconciliar a la pareja, a pesar de que los protagonistas han repetido por activa y pasiva que su historia es agua pasada. ¿Seguro?