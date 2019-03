Justin Bieber y Selena Gómez ya tienen su propia estatua... ¡desnudos!

La nueva obra del artista norteamericano Daniel Edwards se titula 'Justin y Selena, como uno'. Y es que ahora más que nunca, Justin Bieber y Selena Gomez son una misma persona, unidos por un torso de bronce.

Los cantantes ya tienen su propia estatua y al verla nos hemos quedado como ellos, inmóviles: ¡aparecen tal y como vinieron al mundo! Bueno, un poquito más desarrollados que entonces... y que ahora. Y es que, muchos ya comentan lo generoso que ha sido Edwards con algunas partes de la novia de Justin.

Para aquellos que ya lo estén pensando: NO, las partes íntimas de la pareja no están a la vista. El escultor ha tenido el sutil detalle de tapar el miembro de Justin con una hoja de arce canadiense y a Selena le ha tocado una estrella texana. ¡Uf, menos mal! No estabamos preparados para ver eso...

La escultura se presentará próximamente en Dallas. Este provocador artista es conocido por otras obras como la recreación del parto de Britney Spears, Angelina Jolie dando de mamar a uno de sus hijos, la primera ‘caquita’ de Suri Cruise... En fin, que a este tipo sólo se le ocurren ideas muy, muy especiales o eso pensará él.