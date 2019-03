Justin Bieber y Selena Gómez son pillados juntos en una cafetería en Texas

Selena Gómez no aprende, y es que parece que la actriz está pasando mucho tiempo con su ex novio, Justin Bieber. La exparejita fue vista tomando café en un Starbucks de Texas, pero parece ser que no es la primera vez y ya habían coincidido antes en un estudio de danza.

Aunque su ruptura fue traumática para ella, hasta el punto que la actriz tuvo que ingresar en un centro de rehabilitación, a Selena le llegó al corazón la foto que Justin publicó en su Instagram llamándole princesa, y por eso quizá haya decidido darle una nueva oportunidad al principito del pop. Además de olvidarse definitivamente de Niall Horan de One Direction con el que se la relacionó no hace mucho cuando fueron pillados juntos por Londres.

Justin y Selena han tenido muchos altibajos en su relación, y parecía que esta vez ya no había vuelta atrás. Pero ahora, después de estos encuentros, quién sabe cómo seguirá la historia. ¿Estará Selena dispuesta a volver a intentarlo con su ex?