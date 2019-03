Justin Bieber, Selena Gomez y su polémica 'pool party' bañada en cerveza

Todos pensábamos que Selena Gomez iba a ser el timón que iba a guiar la vida de Justin Bieber hacia aguas calmadas... ¡Pero nada de nada! La cara angelical de la ex niña Disney nos ha tenido engañados a todos. Y es que, con las idas y venidas de su relación, unos días en 'on' otros en 'off', parece que se ha quedado sin orden ni mando sobre su vida, ni sobre la de su chico.

Hace unos días, el medio internacional TMZ pillaba a la parejita en una 'pool party' nada inocente. Y es que, aunque en EEUU sólo les está permitido beber a partir de los 21 años, Justin y Selena hacen caso omiso a las normas. Y mientras Bieber bebe un botellín de cerveza, Selena observa a su churri sin movérsele un pelo.

Como bien nos volvía a demostrar la pasada semana, parece que el rey del pop tiene sus propias 'bad rules'. Ya no le vale con orinar en un cubo de fregona o meterse con el ex presidente de los EEUU, Bill Clinton. Ahora lo que más le gusta es el 'zumito de cebada'. ¡Muy mal, Justin!