Justin Bieber y Selena Gomez podrían estar juntos en el programa The Voice

El cantante quiere estar cerca de su ex

Selena Gomez y Justin Bieber continúan sin estar juntos, pero esta ex pareja sigue protagonizando noticias, ya que a veces se ven, otras se escriben, sea como sea siempre hay algo entre ellos. Ahora posiblemente estén juntos en el programa The Voice, en el que la cantante participa como mentora. La cadena llamó a Bieber para ofrecerle participar en el programa y claro, al saber que su ex estaba allí, lo aceptó sin dudarlo. ¿Les veremos juntos en el show?